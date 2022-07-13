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В Ассоциации российских банков допустили, что ставка по ипотеке через два-три месяца достигнет 10%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

К осени ставки по ипотеке должны вернуться на докризисный уровень – 10% годовых. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«После резкого скачка ключевой ставки до 20% годовых в феврале, ставки по ипотеке взлетели до более чем 30%. Банки не стремились выдавать кредиты, люди перестали их брать по таким ставкам. Поэтому кредитный рынок в марте практически замер. В апреле – по мере снижения ключевой ставки – рынок стал оживать, тренд продолжился в мае. Сейчас ключевая ставка – 9,5% годовых. Поэтому через два-три месяца ставки по ипотеке должны вернуться на близкий к докризисному уровень – 10% годовых», — предположил Тосунян.

Он добавил, что в рамках жилищного кредитования к тому же действует много льготных программ, где уровень ставок – в районе 6% годовых. Поэтому вскоре ипотека станет доступной для большинства заемщиков, резюмировал Тосунян.

Впрочем, президент АРБ не уверен, что ставки по льготной ипотеке могут упасть до сверхнизких значений.
«Ставки в рамках льготных программ могут быть и нулевыми. Если государство возьмет на себя полную компенсацию ставки. Но вряд ли ставки такими будут», — указал Тосунян.

В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд. Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ начался в марте 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля 2022 года регулятор поднял показатель сразу на 1 п.п., до 9,5%, что стало максимумом с весны 2017 года. Затем регулятор поднял ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на уровне 20% годовых. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11% годовых. 14 июня — возвращена на уровень 11 февраля в 9,5%.

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