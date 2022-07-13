В ПФР рассказали, какие россияне могут докупить себе стаж

При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут «докупить стаж», уточнили в разговоре с агентством «Прайм» в отделении ПФР по Москве и Московской области. По правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Но есть случаи, когда граждане сами делают взносы.

Такая опция возможна для россиян, работавших за границе и самозанятых.

В фонде разъяснили, что минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в начале финансового года, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может превышать произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Ранее эксперт говорила, что в России до 2024 года действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. Так, для выхода на пенсию в 2024 году нужно проработать не менее 15 лет и получить 30 пенсионных коэффициентов.

По закону, можно докупить половину необходимого стажа — 7,5 лет. С ПФР необходимо заключить договор и внести необходимую сумму. Самый минимум — 36 669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные. Это 34 445 рублей. Столько стоит один год стажа и 1,076 пенсионных балла.

Максимально можно приобрести 8,52 балла за 293 356,80 рубля.