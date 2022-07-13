Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине 01:47
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3% 01:41
«ПСЖ» отказался от идеи покупки Криштиану Роналду 01:35
Гору Лёквож в ЯНАО очистили от 11 тонн мусора на высоте 1100 метров 01:30
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля 01:27
Карпин рассказал, что сборная России может провести товарищеский матч в сентябре 01:21
Ученым помогут определить способ утилизации пластиковых отходов с берегов Арктики 01:17
Экс-тренер тульского «Арсенала» Божович: уехавшие из РПЛ легионеры... 01:12
Терапевт предупредил об остановке сердца из-за жары 01:08
В камчатской бухте найдены 62 особи краснокнижных серых китов 01:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

NYT: Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить компанию

close
100%
Depositphotos

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить сделку по покупке компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Times.

Издание утверждает, что судебный иск был подан адвокатами компании в суд штата Делавэр, который в будущем должен определить, имел ли Илон Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, или на него до сих пор распространяются обязательства по приобретению компании.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил Twitter о своем решении расторгнуть сделку по покупке социальной сети.

Илон Маск использует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», указано в документе.

В нем также отмечается, что письмо является формальным уведомлением.

Теперь Илон Маск может заплатить Twitter $1 млрд неустойки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть