В Банке России сообщили, что россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты

Россияне в апреле, мае и июне приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет. Об этом сообщается в обзоре рисков финансового рынка, который подготовили в российском Центробанке.

«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», — говорится в материале Банка России.

Авторы обзора отмечают, что в указанный период 2022 года зафиксировали устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок. Системно значимые банки (всего в России 13 таких кредитных организаций) стали основными продавцами валюты на территории страны. В основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами. Эти банки продали на бирже в апреле, мае и июне евро и доллары на 2 трлн руб.

В марте Центробанк России запретил россиянам покупать валюту в форме наличных денег. Снимать валюту разрешили только с уже существующих валютных вкладов и только в долларах в пределах $10 тыс. Покупку в безналичной форме регулятор не ограничивал. В апреле Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля. Ограничение на продажу наличной валюты обещают снять в сентябре.

Ранее 12 июля сообщалось, что курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой.