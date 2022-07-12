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В США опасаются, что стоимость нефти может возрасти до $140

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Ana Maria Otero/AP

Соединенные Штаты опасаются роста цены на нефть на 40% до примерно $140 за баррель, если не будет принят «потолок» цены на российское топливо, а также исключения из санкций, которые позволили бы поставки ниже нее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минфина США.

Соединенные Штаты и другие страны «большой семерки» — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, а также Европейский Союз — в июне договорились изучить вопрос о введении таких ограничений, чтобы сократить доходы Москвы. При этом детали этой меры еще прорабатываются.

Ожидается, что министр финансов США Джанет Йеллен обсудит возможное ограничение цен на российскую нефть с японским коллегой Шуничи Судзуки.

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

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