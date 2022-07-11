Президент Бразилии заявил о переговорах с Россией по покупке дизельного топлива

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна ведет переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — сказал он на встрече со своими сторонниками.

Глава страны также напомнил, что в феврале во время визита в Москву он договорился о поставках российских удобрений для нужд бразильского агропромышленного комплекса.

Ранее Болсонару заявлял, что западные страны не смогли достичь желаемого результата с помощью введения санкций против России. По его словам, вместо этого США и страны Европы столкнулись с ростом инфляции и проблем внутри своих государств.

Также сообщалось, что Бразилия не поддержит инициативу стран G7 установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти.