РБК: Росстат оценит доходы 10% самых богатых и бедных россиян

Росстат намерен перейти к применению десятицпроцентной разбивки доходов населения России. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Предполагается, что ведомство начнет публиковать оперативную оценку доходов граждан в разрезе по группам групп населения — от 10% населения с наименьшим доходом до 10% с наибольшим.

В настоящее время данные о доходах россиян публикуются в разрезе 20-процентных групп. Переход к десятипроцентной разбивке позволит яснее видеть ситуацию с доходами.

Федеральная служба государственной статистики также станет размещать сведения о динамике ненефтегазовых показателей ВВП России за квартал.

Первая публикация о доходах по десятипроцентным группам за II квартал 2022 года ожидается 28 сентября текущего года.

Ранее в Росстате выяснили, что годовая инфляция в РФ в июне снизилась до 15,9%.