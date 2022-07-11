Times: Британия сможет покупать дизель из России в обход санкций

Россия может получать прибыль с продажи дизельного топлива Великобритании в обход санкций при помощи третьих стран. Об этом пишет The Times.

Большая часть дизельного топлива из России не импортируется в Великобританию. Однако дефицит топлива приведет к тому, что оно может импортироваться в обход санкций из третьих стран, в частности, из Индии, отметили в публикации.

Аналитики посчитали, Великобритания может столкнуться с ростом цен на топливо предстоящей зимой, если запасы так и не будут увеличены. При этом все остальные страны Евросоюза, который зависят от поставок нефти из России, уже ищут альтернативные источники, что лишь только сильнее ускорит рост цен на топливо.

В газете написали, что поставки нефти из России могут поступать в Великобританию смешанно из разных источников. Речь идет о том, что нефть Каспийского трубопроводного консорциума, в котором американский энергетический гигант ExxonMobil имеет весомую долю, поступает из Казахстана. При этом в Казахстан нефть поступает из российской энергетической компании «Ставропольнефтегаз».

5 июля в материале Financial Times сообщалось, что в Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся.