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Володин считает, что в области импортозамещения больше всего вопросов к Минцифры

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вопрос, связанный с оценкой роли министерств в импортозамещении обсудили на внеплановом Совете Государственной думы, спикер парламента Вячеслав Володин отметил важность проработки данного направления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

По словам Володина, больше всего вопросов накопилось к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

«Сегодня [11 июля] на Совете Государственной думы обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении в различных отраслях экономики», — уточняется в публикации.

Другие подробности касательно внепланового Совета Госдумы в настоящий момент не приводятся.

До этого Володин предложил ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. По словам политика, в России необходимо укреплять институт семьи.

Также утверждалось, что совет Госдумы рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания из-за «неотложных вопросов».

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