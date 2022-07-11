«Молдовагаз» начала отключать абонентов от газа из-за долгов

«Молодвагаз» отключила в июне 234 абонента от газа из-за долгов в 11,3 млн леев (около 588 тыс.). Об этом сообщается на сайте организации.

«За отчетный период от распределительной сети природного газа были отключены 234 единицы потребления, задолженность их владельцев составила около 11,3 млн леев. При этом к 35 потребителям применено условие предупредительной оплаты», — отметили в компании.

В организации указали, что к 30 июня 2022 года было оплачено 98% выставленных в 2022 году сумм на оплату в счет-фактурах. Кроме того, в июне было отправлено свыше 64 тыс. уведомлений и SMS.

7 июля вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну предупредил о риске приостановки или прекращения поставок газа из России, обсуждаются альтернативные источники топлива. Он отметил, что власти Молдавии обсуждают необходимость подготовки альтернативных источников с 2019 года, когда транзит топлива через Украину осложнился из-за позиции Киева.