Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с турбинами... 14:51
Военным ЛНР под Волчеяровкой удалось захватить боевиков из белорусского отряда... 14:50
Айза объяснила, почему ей не удается построить крепкие отношения с мужчинами 14:50
Нейробиологи нашли участки тау-белка, ответственные за развитие болезни Альцгеймера 14:50
Движение поездов на станции метро «Киевская» осуществляется штатно 14:49
Власти Курской области попросили жителей не использовать беспилотники 14:42
Названа дата премьеры дебютной драмы Алексея Чадова с Кристиной Асмус в главной... 14:41
Испания импортировала в июне рекордные 8,7 тысячи ГВтч газа из России 14:39
Боец UFC Фергюсон обратился к Хабибу и назвал его жиртресом 14:38
Во Всеволожском мужчина получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона в сарае 14:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Молдовагаз» начала отключать абонентов от газа из-за долгов

close
100%
Aurel Obreja/AP

«Молодвагаз» отключила в июне 234 абонента от газа из-за долгов в 11,3 млн леев (около 588 тыс.). Об этом сообщается на сайте организации.

«За отчетный период от распределительной сети природного газа были отключены 234 единицы потребления, задолженность их владельцев составила около 11,3 млн леев. При этом к 35 потребителям применено условие предупредительной оплаты», — отметили в компании.

В организации указали, что к 30 июня 2022 года было оплачено 98% выставленных в 2022 году сумм на оплату в счет-фактурах. Кроме того, в июне было отправлено свыше 64 тыс. уведомлений и SMS.

7 июля вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну предупредил о риске приостановки или прекращения поставок газа из России, обсуждаются альтернативные источники топлива. Он отметил, что власти Молдавии обсуждают необходимость подготовки альтернативных источников с 2019 года, когда транзит топлива через Украину осложнился из-за позиции Киева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть