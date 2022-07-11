Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Военным ЛНР под Волчеяровкой удалось захватить боевиков из белорусского отряда... 14:50
Айза объяснила, почему ей не удается построить крепкие отношения с мужчинами 14:50
Нейробиологи нашли участки тау-белка, ответственные за развитие болезни Альцгеймера 14:50
Движение поездов на станции метро «Киевская» осуществляется штатно 14:49
Власти Курской области попросили жителей не использовать беспилотники 14:42
Названа дата премьеры дебютной драмы Алексея Чадова с Кристиной Асмус в главной... 14:41
Испания импортировала в июне рекордные 8,7 тысячи ГВтч газа из России 14:39
Боец UFC Фергюсон обратился к Хабибу и назвал его жиртресом 14:38
Во Всеволожском мужчина получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона в сарае 14:37
Кормухина назвала фанатов «Руки Вверх!» двоечниками 14:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минпромторг дополнил список параллельного импорта товарами компаний Siemens, BMW и Lego

close
100%
Paco Freire/Global Look Press

Минпромторг дополнил перечень товаров параллельного импорта продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», — отметили в публикации.

Там также добавили, что изменения носят точечный характер. Они связаны лишь с дополнением перечня продукцией тех брендов, которые объявляли об уходе с российского рынка.

В ведомстве уточнили, что изменения произошли также в продукции парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и прочих товаров.

Ранее в понедельник агентство ТАСС сообщило, что продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта, стартовали в России на некоторых торговых площадках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть