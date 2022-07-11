Минпромторг дополнил список параллельного импорта товарами компаний Siemens, BMW и Lego

Минпромторг дополнил перечень товаров параллельного импорта продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», — отметили в публикации.

Там также добавили, что изменения носят точечный характер. Они связаны лишь с дополнением перечня продукцией тех брендов, которые объявляли об уходе с российского рынка.

В ведомстве уточнили, что изменения произошли также в продукции парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и прочих товаров.

Ранее в понедельник агентство ТАСС сообщило, что продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта, стартовали в России на некоторых торговых площадках.