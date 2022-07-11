Курс евро опустился ниже $1,01 впервые за 20 лет

Курс евро на торгах опустился ниже $1,01 впервые с 2002 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару снижался до $1,0104 по сравнению с уровнем прошлого закрытия в пятницу — в $1,0183, минутами ранее курс варьировал на уровне $1,0096. Уровень ниже $1,01 является самым низким с декабря 2002 года.

Курс доллара к иене стал расти до 137,07 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.

Ранее главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что снятие ограничений на вывод капитала из России может подтолкнуть курс доллара к росту до 80 руб.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 руб., поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.