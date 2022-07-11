Акции Twitter резко упали почти на 8% из-за отмены сделки Маском

Акции Twitter Inc. упали во время торгов на 7,8% до $33,93 за бумагу после отказа американского предпринимателя, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска в покупке компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Ценные бумаги компании Twitter на торгах в понедельник подешевели на 7,8%, уменьшив рыночную стоимость компании на $2,2 млрд, что стало серьезной причиной для судебной тяжбы в отношении Маска, который отказался от покупки, отметили в публикации.

По словам аналитиков, отказ Маска от сделки не стали ни для кого сюрпризом. Однако основная проблема заключается в том, что процесс по продаже Twitter длился несколько месяцев. Из-за этого производительность компании может снизиться не только во втором, но и в третьем квартале 2022 года.

9 июля Маск сообщил Twitter в письме о своем решении расторгнуть сделку по покупке социальной сети. В документе указали, что Маск использует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

Позже председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор сообщил, что компания намерена подать в суд на Маска после того, как он сообщил ей о расторжении сделки по покупке социальной сети.