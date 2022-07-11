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В Германии испугались окончательного отключения «Северного потока»

FAZ: отключение «Северного потока» приведет к дефициту газа в Европе уже в июле

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Stefan Sauer/Global Look Press

В Германии опасаются, что Россия может насовсем перекрыть «Северный поток», поставки по которому 11 июля приостановили из-за планового ремонта. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Раньше регулярные ремонтные работы на газопроводе не предполагали каких-либо сложностей, но сейчас на фоне происходящего на Украине ситуация может измениться, говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что будущее «Северного потока» теперь зависит только от Москвы. Если она посчитает, что достижение успехов на Украине за счет давления на государства Запада важнее получения прибыли, то в таком случае поставки будут прекращены окончательно.

Эксперты считают, что при прекращении работы «Северного потока» Европа столкнется с дефицитом газа уже к концу текущего года. В худшем случае Россия может отказаться от экспорта по всем направлениям, включая «Турецкий поток» и поставки через Украину.

Если дело коснется только «Северного потока», промышленность Германии должна будет к осени рационализировать потребление газа, но при наихудшем сценарии, дефицит ударит по частным домохозяйствам, утверждают обозреватели FAZ.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля с 7.00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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