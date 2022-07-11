«Хуаньцю шибао»: энергобитва России и Запада помешает восстановлению мировой экономики

Энергетическое противостояние между Россией и Западом может привести к замедлению темпов восстановления мировой экономики. Об этом сообщает китайская «Хуаньцю шибао».

Цель западных санкций ушла далеко от первоначальных планов по разрушению финансовой системы России. Из-за этого противостояния произошли такие последствия, которые не ожидали сами инициаторы ограничений, отметили в публикации.

По данным китайского издания, введение санкций против России спровоцировало раскол не только внутри Евросоюза, но и между Европой и США. Речь идет о том, что у европейского региона и Америки разные энергетические связи с Россией, где именно Европа находится в куда большей зависимости, чем штаты. Из-за этого западные лидеры были вынуждены пойти на компромисс по поводу поставок нефти, запретив морские поставки, но оставив трубопроводные.

Авторы статьи посчитали, что значение России для экономики запада стало настолько большим, что последствия ограничений будут ощущаться уже по всему миру. Кроме того, сам Евросоюз все еще находится в зависимости от поставок из России, что лишает регион энергобезопасности. Однако мнение США имеет куда больший вес, поэтому Европа будет поддерживать санкции.

10 июля в эфире CBS News заявил старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер заявил, что Россия не страдает от санкций Запада из-за высоких цен на нефть, постепенно увеличивая объемы продажи.