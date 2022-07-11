Глава Минфина Украины Марченко: не все страны ЕС готовы выделить Киеву €9 млрд

Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что среди стран Евросоюза (ЕС) нет единства в вопросе выделения €9 млрд в качестве поддержки Киеву. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Украине недостаточно той помощи, которую она сейчас получает. Он также отметил, что «это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали».

«Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере €9 млрд, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия», — заявил Марченко.

Глава минфина добавил, что некоторые страны ЕС «не готовы поддержать Украину такой суммой». По его мнению, это связано с тем, что у европейских государств «разные взгляды на то, как поддержать» Киев.

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве писала, что Германия уже больше месяца тормозит выделение нового пакета помощи Украине. К настоящему моменту в ФРГ одобрили только первый транш в размере €1 млрд, хотя всего украинские власти должны были получить €9 млрд. Кроме того, украинские власти опасаются, что немцы решат обойти антироссийские санкции ради восстановления газовых поставок.