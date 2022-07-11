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В Минфине спрогнозировали дефицит бюджетов регионов РФ в ближайшие два года

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Минфин ожидает дефицита бюджетов регионов России в 2023 и 2024 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

«Минфин РФ прогнозирует профицит консолидированных бюджетов регионов в этом году на уровне 163 млрд рублей, при этом в 2023-2024 годах министерство ожидает дефицита их бюджетов на уровне 132,5 млрд рублей и 78,1 млрд рублей соответственно», — отметили в документе.

В Минфине спрогнозировали, что уже в 2025 году регионы России будут с профицитом бюджета в размере 6,8 млрд рублей. При этом в период с 2023 по 2025 год будут увеличиваться темпы роста расходов консолидированных бюджетов субъектов.

17 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что общий объем расходов бюджета России в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн рублей.

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