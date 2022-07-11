Эксперт Ашихмин: бензин на российских АЗС может заметно подешеветь через полгода

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин в интервью радио Sputnik рассказал, что, по его прогнозу, стоимость бензина на АЗС в России может ощутимо снизиться через полгода.

«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли», — пояснил Ашихмин.

Эксперт отметил, что розничные цены на бензин не снижаются по большей части из-за того, что владельцы автозаправок опасаются изменения динамики оптовых цен.

«У продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать. Если это сделать, то можно спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта», – сказал Ашихмин.

Эксперт полагает, что если оптовые цены продержатся на низком уровне минимум полгода, розничные цены смогут упасть.

Из отчета Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» следует, что годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее.