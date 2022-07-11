Газопровод «Северный поток» остановят на плановое обслуживание до 21 июля

Газопровод «Северный поток» остановится на плановое обслуживание 11 июля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что работы продлятся до утра 21 июля. Профилактически остановки для техобслуживания газопровода проводятся раз в год и затрагивают всю цепочку добычи и доставки газа. Однако никогда ранее профилактический ремонт газопровода не вызывал такого внимания. В частности, в Германии опасаются, что РФ может использовать ремонт газопровода, чтобы полностью остановить поставки газа в Европу.

По информации агентства, сроки профилактической остановки «Северного потока» были опубликованы в сентябре 2021 года и с тех пор не менялись.

Ранее Германия планировала заменить российское топливо поставками канадского газа через порт Сент-Джон.

Также ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер не исключал полного прекращения поставок газа из России.