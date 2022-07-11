Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Замминистра здравоохранения РФ Пугачев рассказал о будущем применении QR-кодов 01:03
Мирошник: Союзные силы ЛНР и РФ готовятся к зачистке Северска 01:02
В ДНР сообщили об обстреле Новобахмутовки из «Градов» 01:00
Нападающий Дембеле прибыл в «Барселону» для подписания контракта 00:58
Ливни ожидаются во многих регионах России 00:57
Футболист «Барселоны» был арестован на Ибице из-за чрезмерного употребления алкоголя 00:51
В Москве могут ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ 00:50
На участвовавшем в ликвидации Усамы бен Ладена старом авианосце нашли мертвым... 00:49
ЦСКА предложил контракт хоккеисту «Айлендерс» Романову 00:40
В Москве иномарка врезалась в патрульные автомобили, два инспектора ГИБДД... 00:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Газопровод «Северный поток» остановят на плановое обслуживание до 21 июля

close
100%
Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Газопровод «Северный поток» остановится на плановое обслуживание 11 июля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что работы продлятся до утра 21 июля. Профилактически остановки для техобслуживания газопровода проводятся раз в год и затрагивают всю цепочку добычи и доставки газа. Однако никогда ранее профилактический ремонт газопровода не вызывал такого внимания. В частности, в Германии опасаются, что РФ может использовать ремонт газопровода, чтобы полностью остановить поставки газа в Европу.

По информации агентства, сроки профилактической остановки «Северного потока» были опубликованы в сентябре 2021 года и с тех пор не менялись.

Ранее Германия планировала заменить российское топливо поставками канадского газа через порт Сент-Джон.

Также ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер не исключал полного прекращения поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть