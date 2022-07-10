Siemens хочет «как можно скорее» доставить турбины для «Северного потока» из Канады

Германский концерн Siemens хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации, приводит заявление компании ТАСС.

В концерне указали, что решение канадских властей по возврату отремонтированной турбины «является необходимым и важным».

«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — говорится в сообщении.

Ранее власти Канады приняли решение вернуть в Европу задержанную ранее турбину, сделав исключение из санкций.

До этого посол ФРГ в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По словам высокопоставленного канадского чиновника, Канада и Германия близки к заключению соглашения, однако возвращение турбины в Россию осложнено санкциями, введенными Канадой. Канада и Германия также ведут переговоры с Украиной, которая выступает против идеи обойти санкции, чтобы вернуть турбину, это решение должно быть принято в течение нескольких дней.