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На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Gustau Nacarino/Reuters

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в социальных сетях прокомментировал сообщение Reuters о том, что Канада решила вернуть Германии турбину для трубопровода «Северный поток».

Агентство со ссылкой на источник писало, что канадские власти уже приняли решение вернуть турбину, она будет отправлена в Германию, а затем ее доставят «Газпрому».

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — написал Макогон, отмечая при этом, что логика этого решения ему понятна. «Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму».

Глава украинского оператора газотранспортной системы Украины полагает, что «Газпром» может «значительно» увеличить транзит газа «даже без этой турбины», через Польшу и Украину.

Накануне в Германии подтвердили, что правительство страны получило «положительный сигнал» от Канады относительно возвращения турбины «Северного потока — 1» «Газпрому». Сначала она будет доставлена в ФРГ, а потом уже будет передана России. Благодаря такой сложной логистике Оттава не нарушит собственные санкции, введенные против Москвы.

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