Шольц прокомментировал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Welt.

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — цитирует Шольца Welt.

Накануне в Германии подтвердили, что правительство страны получило «положительный сигнал» от Канады относительно возвращения турбины «Северного потока — 1» «Газпрому». Сначала она будет доставлена в ФРГ, а потом уже будет передана России. Благодаря такой сложной логистике Оттава не нарушит собственные санкции, введенные против Москвы.

Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявляла, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens.

10 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон сообщал, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток».