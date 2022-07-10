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Reuters: Франция призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России

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Bela Szandelszky/AP

Прекращение поставок газа из России является самым вероятным сценарием, поэтому Европа должна к этому готовиться. Об этом на деловой и экономической конференции на юге Франции заявил министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

«Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный сценарий», — отметил Ле Мэр.

7 июля Ле Мэр заявил, что правительство страны решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года.

До этого премьер-министр Элизабет Борн заявила, что если Россия решит остановить экспорт газа в Европу, то это будет иметь последствия для Франции. По ее словам, власти республики должны рассмотреть все возможные сценарии и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами.

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