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Шольц заявил, что проблемы с энергобезопасностью в Германии не решатся за ближайшие годы

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проблему энергобезопасности страны не удастся решить за короткий срок.

«Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

Канцлер добавил, что федеральное правительство уже приняло меры, чтобы ФРГ оказалась готова к дефициту, например, в газовой сфере. Для этого строятся трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа, который хранится в резервуарах, и обеспечивается использование угольных электростанций для экономии газа.

По его словам, Берлин в долгосрочной перспективе стремится стать независимым от импорта энергоресурсов и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Также власти меняют законодательство в темпе, который «никогда раньше не наблюдался в Германии, и который необходим».

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что страна может оказаться перед лицом серьезных испытаний зимой, если не сможет заполнить газохранилища и обеспечить поставки газа.

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