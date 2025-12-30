В Индии обвинили крыс в исчезновении марихуаны на $11 тысяч

Полиция индийского Орманджи обвинила крыс в исчезновении 200 килограммов марихуаны стоимостью $11 тысяч, изъятой у наркодилеров в январе 2022 года. Об этом сообщила газета The New Indian Express (NIE).

По данным издания, наркотик обнаружили во время проверки транспортных средств на трассе NH-20. Полиция перехватила автомобиль, перевозивший крупную партию марихуаны из Ранчи в направлении Рамгарха. В результате был задержан один человек.

Журналисты отметили, что наркотик исчез во время судебного процесса над обвиняемым. В полиции уточнили, что инцидент зафиксировали в 2024 году. Сотрудников правоохранительных органов обвинили в грубой халатности.

Из материала следует, что в результате обвинение не смогло установить убедительную связь между задержанным и изъятым транспортным средством, в котором нашли марихуану. Суд вынес ему оправдательный приговор.

В октябре в Индии мужчину задержали в рамках дела о групповом изнасиловании косметолога. По данным The Times of India, подозреваемый вместе со знакомыми ворвался в дом 27-летней местной жительницы, когда ее мужа и старшего сына не было дома. Мужчины представились полицейскими и заявили, что у них якобы есть информация о том, что в доме есть марихуана.

Ранее россиянин под наркотиками залез на крышу церкви в Индии, перепутав ее со своим отелем.