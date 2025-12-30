Размер шрифта
Житель Махачкалы провел себе личный лифт в квартиру

В Махачкале в многоквартирном доме один из жителей провел себе личный лифт
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В многоквартирном доме на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале были обнаружены крайне неординарные «архитектурные решения», вызвавшие недовольство жильцов. Как сообщает Baza со ссылкой на автора видеоролика о данной проблеме, один из собственников обустроил для себя персональный лифт, который доставляет его напрямую с улицы в квартиру на четвертом этаже.

Эта конструкция, однако, выводит в общий подъезд скопление труб и незащищенных электропроводов, а работа самого лифта сопровождается сильным грохотом, сотрясающим стены соседних квартир.

В том же здании другой владелец помещения переоборудовал кладовку на первом этаже в общественный санузел для сотрудников своего офиса. Туалет, находящийся в подъезде, постоянно открыт и доступен для всех желающих, что приводит к распространению неприятного запаха. Жильцы также жалуются, что дети офисных работников не всегда доходят до уборной, справляя нужду прямо в подъезде.

Сотрудники офиса, как утверждают жители, пользуются другим лестничным пролетом, избегая столкновения с обозначенными проблемами. Несмотря на многочисленные жалобы граждан, сообщается об отсутствии какой-либо реакции со стороны соответствующих инстанций. Ситуация приобретает дополнительную остроту в свете того, что на втором этаже этого же здания расположен офис БТИ (Ростехинвентаризация) — ведомства, ответственного за выдачу разрешений на подобные перепланировки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536401_rnd_1",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
