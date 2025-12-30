В Адыгее силовики задержали водителя-мигранта, который планировал теракт в школе

В республике Адыгея сотрудники силовых структур задержали автомобилиста, который планировал теракт в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ходе операции был задержан мужчина, в автомобиле которого нашли 10 бутылок с зажигательной смесью, два ножа и флаг международной террористической организации», — говорится в публикации.

По данным ФСБ, задержанный является уроженцем одной из стран Центральной Азии. Мужчина готовился к нападению на одну из школ республики.

До этого в городе Дальнегорске Приморского края женщина и мужчина избили таксистку до крови и вырвали ей волосы. Конфликт произошел после того, как женщина, которая ехала вместе с тремя детьми, отказалась платить за поездку. На кадрах, размещенных в сети, видно, что после произошедшего водительница сидит в испачканном автомобиле и плачет, при этом на лице девушки – кровь. Далее приморка показала, что нападавшие вырвали ей волосы, а ее белая куртка вся испачкана в крови.

Ранее приморец жестко избил девушек на парковке.