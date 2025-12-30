Агент Калюжного уточнил слухи об уходе актера в новогоднее увольнение

Агент Глеба Калюжного Григорий Сухов опроверг слухи о том, что актера отпустили в новогоднее увольнение из армии. Сухова цитирует ТАСС.
По словам Сухова, в ближайшее время актер не покинет службу.
«Нет, это неправда, не соответствует действительности», — сказал он.
Telegram-канал Mash сообщал, что увольнение — второе за 7 месяцев его службы. Якобы актеру разрешили посетить новоселье в свежеотремонтированной подмосковной квартире.
Канал также утверждал, что семья надеялась на новогоднее увольнение для Калюжного, поскольку он не нарушает распорядок.
27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный ушел служить в армию. Актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы.
28 ноября в армию ушла другая российская знаменитость — рэпер Macan.
Ранее сообщалось, что Калюжного якобы притесняют однополчане из-за популярности.