Агент Калюжного уточнил слухи об уходе актера в новогоднее увольнение

Агент Калюжного Сухов: в ближайшее время актер не покинет службу
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Агент Глеба Калюжного Григорий Сухов опроверг слухи о том, что актера отпустили в новогоднее увольнение из армии. Сухова цитирует ТАСС.

По словам Сухова, в ближайшее время актер не покинет службу.

«Нет, это неправда, не соответствует действительности», — сказал он.

Telegram-канал Mash сообщал, что увольнение — второе за 7 месяцев его службы. Якобы актеру разрешили посетить новоселье в свежеотремонтированной подмосковной квартире.

Канал также утверждал, что семья надеялась на новогоднее увольнение для Калюжного, поскольку он не нарушает распорядок.

27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный ушел служить в армию. Актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы.

28 ноября в армию ушла другая российская знаменитость — рэпер Macan.

Ранее сообщалось, что Калюжного якобы притесняют однополчане из-за популярности.

