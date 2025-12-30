Ученые выяснили, что раковые клетки могут «обстреливать» иммунные

Размер шрифта
Cell: раковые клетки могут «обстреливать» иммунные с помощью мини-пузырьков
Ученые из Тель-Авивского университета установили, что раковые клетки меланомы способны подавлять иммунную защиту организма. Они делают это с помощью внеклеточных везикул — микроскопических пузырьков, которые клетки выделяют во внешнюю среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Меланома считается самым агрессивным видом рака кожи. На ранней стадии опухолевые клетки бесконтрольно размножаются в эпидермисе. По мере прогрессирования болезни они проникают в более глубокие слои кожи и распространяются по организму через кровь и лимфу.

Ранее ученые показали, что клетки меланомы выделяют крупные внеклеточные везикулы — меланосомы. Эти структуры проникают в ткани и кровеносные сосуды. Они подготавливают среду, благоприятную для роста опухоли и метастазов. Новая работа показала, что роль везикул этим не ограничивается.

Исследователи обнаружили, что на поверхности везикул находится особая молекула — лиганд. Она способна связываться с рецепторами, которые есть только у иммунных клеток. Речь идет о лимфоцитах, отвечающих за уничтожение опухолевых клеток при прямом контакте.

Эксперименты показали, что клетки меланомы активно и быстро выбрасывают такие везикулы в сторону лимфоцитов. В результате иммунные клетки теряют активность или погибают. Фактически опухоль обезвреживает тех, кто должен ее уничтожить.

По словам авторов, открытие указывает на новый механизм иммунного уклонения меланомы. В перспективе это может стать основой для новых подходов к терапии. Один из вариантов — усилить устойчивость иммунных клеток к действию везикул. Другой — заблокировать молекулы, с помощью которых они связываются с лимфоцитами.

Исследователи подчеркивают, что работа находится на ранней стадии. Тем не менее полученные данные открывают новые возможности для развития иммунотерапии и более точного воздействия на опухоль.

