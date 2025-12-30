Число пострадавших в ДТП в Якутии выросло

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии выросло до девяти, из них один взрослый и ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

В публикации отмечается, что пострадавших с различными травмами доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу. 7 человек были госпитализированы в травматологическое отделение.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции Якутии, ДТП произошло утром в Нюрбинском районе Якутии на федеральной автодороге «Вилюй». Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель 1980 года рождения управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

