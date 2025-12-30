Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Число пострадавших в ДТП в Якутии выросло

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии выросло до девяти
«Газета.Ru»

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии выросло до девяти, из них один взрослый и ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

В публикации отмечается, что пострадавших с различными травмами доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу. 7 человек были госпитализированы в травматологическое отделение.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции Якутии, ДТП произошло утром в Нюрбинском районе Якутии на федеральной автодороге «Вилюй». Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель 1980 года рождения управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Накануне на Парнасе в Санкт-Петербурге автобус протаранил стеклянную остановку.

Ранее в Подмосковье «Газель» вылетела на автобусную остановку и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536395_rnd_6",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+