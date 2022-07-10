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Расходы ЕС на закупку газа из Азербайджана в первом квартале 2022 года составили €2,1 млрд

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Matthias Rietschel/AP

В квартальном отчете Еврокомиссии по ситуации на европейском газовом рынке отмечается, что расходы государств ЕС на приобретение газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу в первом квартале 2022 года составили €2,1 миллиарда. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что за первые три месяца 2022 года ЕС потратил порядка €78 млрд. на импорт газа. Из этой суммы €26,5 млрд. приходится на топливо из Российской Федерации, €19,2 млрд. – на газ из Норвегии, €5,4 млрд. – из Алжира и Ливии, €2,1 млрд. – по Трансадриатическому газопроводу.

При этом, в виде сжиженного природного газа государства Евросоюза импортировали в первом квартале 2022 года на сумму приблизительно €33 млрд.

«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — утверждается в отчете ЕК.

Ранее член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил, что программу Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году (Fit for 55) невозможно осуществить без отмены санкций в отношении России.

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