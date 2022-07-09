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В бундестаге предложили экономить на освещении достопримечательностей Берлина

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Depositphotos

Лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая предложил отключить ночное освещение Бранденбургских ворот и других известных зданий Берлина для экономии электроэнергии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Федеральное правительство и сенат должны серьезно изучить вопрос освещения достопримечательностей Берлина, например, только до полуночи, чтобы таким образом добиться экономии энергии», — сказал депутат.

При этом он считает необходимым оставить освещение в местах, где оно необходимо по правилам безопасности. К примеру, в пешеходных переходах. По словам чиновника, если власти требуют от граждан экономии, они сами должны вести себя экономно.

Отмечается, что ряд городов и муниципалитетов в Германии уже внедрили подобные меры. Газета Financial Times писала, что компания-владелец жилой недвижимости в Германии Vonovia SE решила понизить температуру в системах центрального отопления до 17°С, что позволит сократить расходы на отопление на 8%. В городке Дипполдисвальде ввели ограничение на подачу горячей воды. Теперь она есть в промежутках с 4 до 8 утра и с 11 до 13 часов. А в Кельне уличное освещение работает на 70% от своей мощности с 23 часов.

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