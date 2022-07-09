Reuters: власти Канады решили вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток»

Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Германия в пятницу подтвердила, что правительство получило положительный сигнал от Канады относительно поставки в Германию турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток-1»», — говорится в сообщении.

При этом, власти Германии пока не сообщили, была ли доставлена турбина, отмечают в агентстве.

Ранее посол ФРГ в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По словам высокопоставленного канадского чиновника, Канада и Германия близки к заключению соглашения, однако возвращение турбины в Россию осложнено санкциями, введенными Канадой. Канада и Германия также ведут переговоры с Украиной, которая выступает против идеи обойти санкции, чтобы вернуть турбину, это решение должно быть принято в течение нескольких дней.