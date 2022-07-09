Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бывшая жена Кержакова заявила, что экс-игрок «Зенита» перевел ей 300 млн... 04:33
Daily Mail назвала несколько необычных методов охлаждения в жару 04:32
Трефилов заявил, что хоккеист Федотов в армии должен стать волком или станет закуской 04:14
NASA назвало дату запуска корабля Dragon с грузом для МКС 04:12
СМИ: целью застрелившего экс-премьера Японии изначально был другой человек 04:10
Эксперт по безопасности указал на ошибки телохранителей, допустивших гибель... 04:00
Сенатор указал на странность действий охраны во время убийства экс-премьера Японии 03:59
На драфте НХЛ-2022 было выбрано 23 российских хоккеиста 03:51
Сторонники Джонсона обвинили экс-главу Минфина в предательстве 03:43
Драпеко раскритиковала постановку Богомоловым спектакля «А зори здесь тихие» 03:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: власти Канады решили вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток»

close
100%
Stefan Sauer/Global Look Press

Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Германия в пятницу подтвердила, что правительство получило положительный сигнал от Канады относительно поставки в Германию турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток-1»», — говорится в сообщении.

При этом, власти Германии пока не сообщили, была ли доставлена турбина, отмечают в агентстве.

Ранее посол ФРГ в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По словам высокопоставленного канадского чиновника, Канада и Германия близки к заключению соглашения, однако возвращение турбины в Россию осложнено санкциями, введенными Канадой. Канада и Германия также ведут переговоры с Украиной, которая выступает против идеи обойти санкции, чтобы вернуть турбину, это решение должно быть принято в течение нескольких дней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть