Twitter намерен подать в суд на Илона Маска

Председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор сообщил, что компания намерена подать в суд на американского предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска после того, как он сообщил ей о расторжении сделки по покупке социальной сети. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии», — написал Тэйлор.

Таким образом, компания намеревается продать Twitter, несмотря на отказ самого Илона Маска.

Председатель совета директоров Twitter добавил, что компания уверена в своей победе в Канцлерском суде штата Делавэр.

Ранее Илон Маск направил письмо в Twitter, в котором уведомил компанию о расторжении сделки по покупке соцсети.

Ранее газета Washington Рost писала, что сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, так как миллиардер пришел к выводу, что данные о спам-аккаунтах в Twitter невозможно проверить. По словам источников издания, сомнения команды Маска о спам-аккаунтах говорят о том, что они не владеют достаточной информацией для оценки перспектив социальной сети как бизнеса.

По данным WP, отказ Маска от сделки может вызвать массовую судебную тяжбу. По условиям сделки, чтобы разорвать ее, миллиардер должен заплатить $1 млрд.