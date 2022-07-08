Росстат: годовая инфляция в России в июне снизилась до 15,9%

В Росстате сообщили о снижении годовой инфляции в России в июне до 15,9%.

По данным службы, в мае этот показатель составлял 17,1%.

Так, цены на продукты в июне снизились на 1,1% по сравнению с маем. При этом в годовом выражении продовольственные товары подорожали на 17,98%. Непродовольственные товары за месяц подешевели на 0,41%, а в годовом выражении подорожали на 17,92%. Стоимость услуг выросла на 0,88% к майскому показателю и на 10,17% в годовом выражении соответственно.

Ранее в Верховной раде Украины заявляли, что инфляция в стране в июне выросла до 20%. Парламентарий отметил, что больше всего на рост цен повлияло увеличение стоимости топлива и продуктов. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы, макаронные изделия и молочные продукты. Золотовалютные резервы страны сократились в июне до $22 756,9 млн, что означает снижение на 9%.