Глава Минпромторга призвал торговые сети закупаться у российских предприятий

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что торговым сетям следует поставить в приоритет закупки товаров у российских предприятий, тем более что достойных претендентов много. Сообщение об этом распространила пресс-служба Минпромторга, пишет РИА «Новости».

«Менеджерам торговых сетей необходимо поднять «вверх» в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство», — отметил Мантуров.

Министр промышленности и торговли также отметил, что ритейлу следует продвигать именно отечественные товары на внутреннем рынке, но на рыночных условиях, без ущерба конкуренции и экономике товаропроводящей сети.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что некоторые российские ритейлеры из-за дефицита определенных брендов стали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана.

Например, сеть «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, который выпускает продукцию Samsung, Shivaki, Viessmann. В «Ситилинке» заявили, что они вывели на рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig.