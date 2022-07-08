Ритейлер IKEA приостановил продажи товаров в рамках онлайн-распродажи на российском сайте

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. Информацию об этом можно увидеть при попытке зайти на сайт ритейлера.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в оповещении.

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Источники СМИ говорили, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. 7 июля вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась.

Накануне сообщалось, что покупатели продукции IKEA на онлайн-распродаже в России смогут купить не более 70 товаров одного артикула и потратить не более 1 млн руб.

Ранее 8 июля стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA. Из материала следует, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.