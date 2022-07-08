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«Известия»: в водоохранных зонах России могут разрешить строить газовые заправки

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Газовые заправки планируют строить в водоохранных зонах в России, сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий законопроект Российского газового общества (РГО), который был разослан Минэнерго в профильные ведомства для проработки.

В Минприроды подтвердили изданию, что получили проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий отмену запрета на строительство и реконструкцию АЗС и складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки транспорта природным газом, на территории водоохранных зон. При этом в министерстве не поддержали инициативу, посчитав, что газовые АЗС аналогичны заправкам нефтепродуктами.

Минэнерго инициативу поддержало, добавив, что в ведомстве выступают за предложения, помогающие развитию рынка газомоторного топлива.

«Проект предусматривает не только меры по смягчению экологического законодательства, но и меры компенсирующего характера, такие как обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию строящейся заправки», — добавили в ведомстве.

В Минэнерго сообщили, что позиции других профильных органов исполнительной власти, включая ответственных за реализацию экологической политики, будут учтены.

Ранее в Минэнерго заявили о планах по удержанию четверти мирового рынка угля к 2050 году.

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