Bloomberg: остановка поставок газа из РФ вызовет беспрецедентный шок в экономике ФРГ

Прекращение поставок российского газа в ФРГ вызовет беспрецедентный шок в германской экономике, правительству придется снова снимать ограничения на уровень госдолга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства из правящих кругов Германии утверждают, что все коалиционные партнеры осознают, что учитывая высокую зависимость ФРГ от импорта газа из России, а также отсутствие легкодоступных альтернатив, остановка поставок топлива может вызвать шок, который по своей силе будет сравним с одновременным крахом банка Lehman Brothers в 2008 году и наступлением пандемии коронавируса.

Агентство утверждает, что такие оценки подтверждаются недавним заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «кризис скоро не закончится» и «2023 год станет самым сложным».

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Также депутат призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата. По его словам, такие санкции, наоборот, выгодны для России — хотя продажи становятся меньше, выручка от них в целом выше.