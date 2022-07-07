Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новая игра по «Ведьмаку» оказалась недоступна в России 19:07
Журналист Fox News Карлсон призвал к импичменту Байдену из-за продажи нефти Китаю 19:06
Разработчик компьютерной игры World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии 19:03
Эксперт поделился военной техникой, которая поможет уснуть за 10 секунд 19:02
В Нигерии освободили 77 человек из подвала церкви, где они ожидали Второго... 18:59
В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков 18:59
Путин назвал выпуск «Москвичей» непростой задачей 18:58
Минфин Эстонии: в стране рост цен на энергоресурсы в 2 раза выше, чем... 18:52
В Сыктывкаре задержали 12-летнего школьника, справившего нужду в Вечный огонь 18:45
РФС подтвердил выступление «Би 2» на церемонии закрытия Суперкубка России 18:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: остановка поставок газа из РФ вызовет беспрецедентный шок в экономике ФРГ

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Прекращение поставок российского газа в ФРГ вызовет беспрецедентный шок в германской экономике, правительству придется снова снимать ограничения на уровень госдолга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства из правящих кругов Германии утверждают, что все коалиционные партнеры осознают, что учитывая высокую зависимость ФРГ от импорта газа из России, а также отсутствие легкодоступных альтернатив, остановка поставок топлива может вызвать шок, который по своей силе будет сравним с одновременным крахом банка Lehman Brothers в 2008 году и наступлением пандемии коронавируса.

Агентство утверждает, что такие оценки подтверждаются недавним заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «кризис скоро не закончится» и «2023 год станет самым сложным».

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Также депутат призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата. По его словам, такие санкции, наоборот, выгодны для России — хотя продажи становятся меньше, выручка от них в целом выше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть