Издание Focus сообщило, что в Германии могут ввести квоты на расход газа

Власти Германии проводят оценку возможности введения квот на расход газа в стране. Об этом написало немецкое онлайн-издание Focus.

В издании указывают, что проект об этом на сегодняшний день рассматривает Минэкономики страны. Инициатива может обойтись бюджету Германии в «миллиарды евро». Это, в свою очередь, приведет к новым долгам и «невозврату к ограничениям по приобретению новых долгов».

14 июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

Позже оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что газопровод «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта.

Ранее 7 июля немецкое издание Die Welt написало, что в Германии «мясная инфляция» серьезно разогнала цены на мясную продукцию в разгар сезона барбекю. В стране цены на свинину выросли на 20%, мясо птицы подорожало на 23%, а говядина выросла в цене на 22%. Поэтому жители ФРГ стали отказываться от пикников ради экономии.