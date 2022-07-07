Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» сократилась в 22 раза

Заместитель председателя правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» в связи с введенными ограничениями сократилась до 10 тыс. баррелей, то есть в 22 раза. Об этом он сообщил на совещании правительства Сахалинской области по нефтегазовой отрасли, передает «Интерфакс».

«Что касается проекта «Сахалин-1», то из-за введенных ограничений по ряду причин, о которых мы тоже сегодня поговорим, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза — с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей в сутки», — сказал Трутнев.

По словам полпреда президента, такое падение сказалось на бюджете Сахалинской области, а также на состоянии экономики всего Дальнего Востока и РФ.

Бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 млрд рублей, а это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году, отметил он.

Вице-премьер также добавил, что из-за простоя страдает не только бюджет, но и характеристики месторождений, которые могут привести к тому, что «большое количество нефти останется в пластах».

«Сахалин-1» — нефтегазовый проект с прямыми иностранными инвестициями в форме международного консорциума, реализуемый на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. По данным открытых источников, он является единственным действующим СРП-проектом в России, где у российской компании нет контрольного пакета в операторе.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на третье место по объемам добычи нефти, уступив Саудовской Аравии.