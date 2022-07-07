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Замглавы ФТС Давыдов: Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

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Reuters

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов для РИА «Новости».

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — заявил он.

Давыдов добавил, что Совет организации 23–25 июня принял взвешенную резолюцию, по которой все стороны призываются к сохранению таможенной инфраструктуры.

«Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров», — подчеркнул Давыдов.

Ранее замглавы ФТС Давыдов допустил расширение параллельного импорта на все товары и бренды.

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