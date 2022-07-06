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40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году из-за ситуации на Украине

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Pixabay

С проблемой недоедания из-за ситуации на Украине столкнутся около 40 млн человек в мире. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН, пишет ТАСС.

«Агропромышленный сектор находится сейчас в состоянии серьезной неопределенности. <...> Если мы прогнозируем влияние (ситуации) на Украине, то мы будем иметь, по крайней мере, еще 40 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием», — сказал Тореро.

По его словам, в 2023 году с проблемой голода могут столкнуться уже более 70 млн человек.

В конце июня обозреватель агентства Bloomberg Аманда Литтл выразила мнение, согласно которому растущая эпидемия голода в США из временной проблемы переросла в непреходящую реальность.

По ее словам, в 2021 году каждый шестой американец обращался за помощью продовольственных банков, это 53 млн человек по сравнению с 40 млн в 2019 году. Литтл отметила, что число голодающих жителей США продолжает расти, несмотря на то, что пандемия идет на убыль.

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