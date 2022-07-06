В ЦРПТ сообщили, что с начала 2022 года продажи антидепрессантов выросли на 66%

За первые шесть месяцев 2022 года потребители купили на 66% больше лекарственных препаратов от депрессии, чем за аналогичный период 2021 года. Информация об этом следует из подсчетов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак», пишет РБК.

Уточняется, что за январь — июнь потребители приобрели 6 млн упаковок антидепрессантов. В денежном выражении рост продаж этих препаратов за полгода увеличился до 3,6 млрд руб., на 87%.

Наибольшая динамика продаж, по информации ЦРПТ, наблюдалась у «Сертралина» (рост на 113% в натуральном выражении), «Флуоксетина» (+90%) и «Эсциталопрама» (+79%).

В маркетинговом агентстве DSM Group и аналитической компании RNC Pharma увеличение спроса на антидепрессанты связали с новостным и экономическим фоном.

В середине марта газета «Коммерсантъ» писала, что в России вырос спрос на антидепрессанты. По данным DSM Group, в период с 28 февраля по 6 марта российские аптеки продали 577,6 тыс. упаковок успокоительных средств на 525,6 млн руб. Это в 3 и 4,4 раза больше по сравнению с 2021 годом. К тому же антидепрессанты стали покупать чаще, чем другие лекарства.