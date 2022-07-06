IKEA пообещала запустить прием заявок на покупку товаров позже

Компания IKEA заявила, что в настоящий момент обрабатывает полученные заявки на покупку товаров в рамках распродажи в России, прием новых заявок начнется позже.

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в сообщении на сайте магазина.

Накануне сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна. После этого на сайте появилась страница, на которой предлагалось оставить заявку для оформления заказа, но при попытке появлялось сообщение: «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Также магазин ввел ограничениях на распродаже — нельзя купить более 70 товаров одного артикула, вес покупок не должен превышать 1 000 кг, а сумма покупки не может быть более 1 000 000 руб.