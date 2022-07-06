Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рублей впервые с мая

Курс доллара на Мосбирже по состоянию на 10.20 мск превысил 64 рублей (+4,99%) впервые с 30 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Евро подорожал на 4,08%, до 66,01 рубля, превысив 66 рублей впервые с 3 июня.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже рос на 1,6%, до 62,13 рубля. Курс евро в свою очередь увеличивался 2,48%, до 65 рублей.

Накануне, 5 июля, курс евро поднялся до 65 рублей, прибавив почти 17%.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предсказал, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей.

Согласно проведенному среди россиян опросу, за динамикой курса американского доллара следит каждый четвертый, а евро — лишь каждый пятый.