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Депутаты предложили поднять выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до 75 тысяч рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Госдуму хотят внести законопроект «Об изменениях в закон «О ветеранах», который предлагает установить ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в размере 75 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы — группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким — напоминают, что с 2019 года ветеранам положена выплата к Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.

В 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы над фашистами президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей. Однако через год ветераны вновь стали получать прежнюю сумму.

«Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно», — говорится к пояснительной записке к документу.

Выплаты предлагают начислять инвалидам, участникам войны и приравненных к ним лицам, а также вдовам.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. Авторы инициативы отмечают, что на эти цели из бюджета страны может потребоваться 30,88 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины».

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