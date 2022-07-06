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В Европарламенте усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам

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Global Look Press

Французский европарламентарий Тьерри Мариани усомнился в том, что Украина имеет возможности возвращать долги по кредитам. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика к Европейской комиссии.

Мариани напомнил, что в мае в ЕК объявляли о планах предоставить Украине кредит для восстановления страны в размере €9 млрд.

Депутат задался вопросом, может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, предоставленной украинской стороне, будет рассчитан исходя из реальных возможностей страны выплатить такие суммы.

1 июля Еврокомиссия предложила выделить Киеву первый транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Предполагается, что это будет первой частью экстренной программы макрофинансовой помощи ЕС Украине общим объемом €9 млрд, о которой было объявлено 18 мая.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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