Военная операция России на Украине. День 133-й

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Знают или слышали о прошедшем в июне ПМЭФ 50% россиян, выяснил Фонд «Общественное мнение». 40% считают его важным, 6% – неважным для России событием. По мнению 28% опрошенных, в этом году форум был более важен для России, чем в прошлом

Респондентов, которые знают или слышали о ПМЭФ, спросили, какое впечатление произвело на них выступление В. Путина. 31% респондентов оно понравилось, 2% – не понравилось, остальные не слышали выступления или затруднились выразить отношение к нему. Понравились опрошенным прежде всего высказывания о том, что «никакие санкции на нас не повлияют, и экономическая ситуация вырастет», что В. Путин продемонстрировал «уверенность и положительный взгляд на будущее страны» и «все говорил правильно», утверждается в исследовании.