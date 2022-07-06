Военная операция России на Украине. День 133-й

В период с 27 июня по 3 июля средние недельные расходы россиян увеличились на 3,5%, подсчитал «Ромир». Индекс составил 5 305 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года недельные расходы выше на 13,6%.
Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей почти не изменился (-0,2%). Средняя стоимость одной покупки составила 660 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 9,6%.
Знают или слышали о прошедшем в июне ПМЭФ 50% россиян, выяснил Фонд «Общественное мнение». 40% считают его важным, 6% – неважным для России событием. По мнению 28% опрошенных, в этом году форум был более важен для России, чем в прошлом
Респондентов, которые знают или слышали о ПМЭФ, спросили, какое впечатление произвело на них выступление В. Путина. 31% респондентов оно понравилось, 2% – не понравилось, остальные не слышали выступления или затруднились выразить отношение к нему. Понравились опрошенным прежде всего высказывания о том, что «никакие санкции на нас не повлияют, и экономическая ситуация вырастет», что В. Путин продемонстрировал «уверенность и положительный взгляд на будущее страны» и «все говорил правильно», утверждается в исследовании.
Канада стала первой страной, ратифицировавшей заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, сообщает National Observer.
Турция пока не предприняла действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза, конфискации не было, сообщил РИА Новости источник.
Правительство Японии в курсе заявлений Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без нефти и газа из России, однако не комментирует их, сообщил заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара — ТАСС.
Расчеты украинской артиллерии после нескольких часов ночного затишья утром в среду возобновили обстрел столицы ДНР из орудий натовского калибра, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Алиханов заявил РИА Новости, что при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
Российские хакеры из RaHDit заявили, что обнародованы данные посольских резидентур Украины в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции и Иране, а также данные кураторов украинской военной разведывательной деятельности в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии — РИА.
❗️Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки — РИА.
Ситуация с транзитом в Калининград показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил Алиханов — РИА.
Возможный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров через территорию Прибалтики не является блокадой Литвы, есть Сувалкский коридор, по нему можно ездить в Польшу, заявил РИА Новости Алиханов.
Над Стахановом в ЛНР минувшей ночью была слышна серия мощных взрывов, утверждает корреспондент РИА Новости.
ЕС не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции, эффект от которых будет только расти, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — ТАСС.
Перестановки в британском правительстве. Вечером во вторник главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид заявили об отставке из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Новым главой Минздрава стал Стив Барклай — руководитель аппарата Джонсона, а Минфин возглавил Надим Захави, экс-министр образования. Сам Джонсон отставки принял «с сожалением» и в письмах «дорогому Риши» и «Саджу» заявил, что ему будет не хватать работы с ними. Местная пресса отмечает, что письмо уже экс-главе Минздрава Джавиду гораздо короче, чем Сунаку, пишет РИА «Новости».
Власти США не меняют своего подхода к украинскому кризису, намерены продолжать пытаться обеспечить Киеву самые сильные позиции для переговоров с Москвой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер — ТАСС.
Военнообязанные жители Запорожской области Украины могут выехать на «освобожденные» от украинских вооруженных формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контактов с главой МИД КНР Ван И во время встречи глав внешнеполитических ведомств G20, которая состоится на этой неделе на острове Бали, рассчитывает донести до Пекина позицию США относительно ситуации вокруг Украины и связанного с этим взаимодействия КНР с Россией, заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк — ТАСС.
Обстановка в освобожденных районах Харьковской области Украины остается напряженной, множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, также остается опасность работы диверсионных групп — Ганчев.
Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис обсудили во вторник вопросы, касающиеся поддержки Киева и обеспечения продовольственной безопасности в мире, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса — ТАСС.
Власти и жители освобожденных территорий Харьковской области Украины стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России. Временная гражданская администрация содействует этим настроениям людей — Ганчев.
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар считает, что Индия взяла правильный курс в ситуации с конфликтом на Украине — ТАСС.
Ганчев добавил, что еще рано делать прогнозы насчет сроков полного освобождения Харьковской области Украины.
Центр «Единой России» для обеспечения населения гуманитарной помощью планируется в ближайшее время открыть в Изюме Харьковской области Украины, где ситуация осложняется близостью к линии фронта и постоянными обстрелами, сообщил ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.