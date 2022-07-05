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Сбер запустил онлайн-сервис для предоставления электронных расчетных листков зарплатным клиентам

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчетных листков участникам зарплатных проектов, сообщает пресс-служба банка.

«Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля», — говорится в сообщении.

Теперь расчетный листок можно в любой момент посмотреть в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Поступления». Кроме того, работодателю также не придется распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам.

В Сбере подчеркнули, что процедура была максимально упрощена. Так, данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес, после чего сотрудникам приходят push-уведомления. Также отмечается, что новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

«Почти 30 млн человек в России получают заработную плату на карту Сбера. Благодаря новому сервису теперь все они имеют возможность в любое время получить информацию в СберБанк Онлайн о своем заработке. Работодатели же могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Новый сервис — еще одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера. Пакет преимуществ для них также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться уникальным сервисом «Деньги до зарплаты». Эти и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн.

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